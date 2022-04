Ilary Blasi: “Chanel? Abbiamo pensato di chiamarla Roma”, poi torna sulle voci di rottura con Totti

SportFair

Ilary Blasi è concentrata sull’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, il programma ha già riscontrato grande successo. Gli ultimi mesi non sono stati facili per la showgirl, a causa delle continue notizie sulla presunta rottura con Francesco Totti. Sono circolate tante voci sulla separazione a causa di un tradimento, Ilary Blasi è tornata a parlare dell’argomento in un’intervista a Rai 2 durante la trasmissione ‘Belve’.

“Ho detto che secondo me è stato frutto di una macchinazione ma non mi sono mai chiesta chi fosse l’artefice, tanto non avrò mai la certezza. È facile puntare il dito contro i soliti noti”.

“La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, ha chiesto la conduttrice. “No, né dell’uno né dell’altra”. Infine una confessione in merito al nome della figlia Chanel: “dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c’era anche Roma”.