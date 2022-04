Il Team WRT inizia nel migliore dei modi il GT World Challenge: Valentino Rossi in top 20

SportFair

E’ iniziata ufficialmente la nuova avventura di Valentino Rossi nelle quattro ruote. Il Dottore ha esordito oggi alla 3 ore di Imola, supportato dalla sua famiglia e dagli amici, nel primo round del GT World Challenge Europe. Un inizio in salita per l’ex pilota di MotoGP, che deve ancora prendere bene le misure e prendere confidenza con vettura, piste e gare. Valentino Rossi, in squadra con Vervisch e Muller, ha chiuso al 17° posto alla 3 Ore di Imola vinta dal Team WRT #32, formato da Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde. Alle spalle della WRT, in pist acon l’Audi R8 LMS GT3 Evo 2, si sono piazzati i Team Mercedes Akkodis e GetSpeed.