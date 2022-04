Il sorteggio del Mondiale, tutti i gironi: super sfida Spagna-Germania, la partita inaugurale sarà Qatar-Ecuador

SportFair

E’ arrivato il momento dei sorteggi dei raggruppamenti del Mondiale in Qatar del 2022. L’assenza più pesante è ovviamente quella dell’Italia, gli azzurri non si sono qualificati per la seconda volta consecutiva, fatale la sconfitta casalinga contro la Macedonia con il risultato di 0-1. L’Italia spera in un possibile ripescaggio e attende notizie sull’Iran, la situazione è comunque molto difficile. Sono quattro le fasce dei sorteggi, presenti 3 X che rappresentano le squadre che usciranno dagli spareggi di giugno (Galles, Scozia o Ucraina; Costa Rica o Nuova Zelanda; Perù, Australia o Emirati Arabi). In prima fascia sono state collocate squadre del calibro di Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo. In seconda fascia la più forte è la Germania, poi l’Olanda. In terza fascia occhio a Polonia e Serbia. La quarta fascia non è ancora completa.

PRIMA FASCIA— Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio

SECONDA FASCIA— Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti

TERZA FASCIA— Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran

QUARTA FASCIA— Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador, vincente di Scozia/Ucraina-Galles, vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, vincente di Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti

Sorteggio favorevole per l’Olanda contro Qatar, Senegal e Ecuador. Inghilterra nettamente favorita nel raggruppamento B contro Usa e Iran. Il Gruppo C è competitivo con Argentina, Messico e Polonia. Buon sorteggio per la Francia contro Danimarca e Tunisia. La Germania dovrà vedersela contro la Spagna. Insidia Serbia per il Brasile. Il Portogallo contro l’Uruguay.

GRUPPO A

QATAR

OLANDA

SENEGAL

ECUADOR

GRUPPO B

INGHILTERRA

USA

IRAN

VINCENTE GALLES-UCRAINA/SCOZIA

GRUPPO C

ARGENTINA

MESSICO

POLONIA

ARABIA SAUDITA

GRUPPO D

FRANCIA

DANIMARCA

TUNISIA

VINCENTE PERU’-AUSTRALIA/EMIRATI ARABI

GRUPPO E

SPAGNA

GERMANIA

GIAPPONE

VINCENTE COSTA RICA-NUOVA ZELANDA

GRUPPO F

BELGIO

CROAZIA

MAROCCO

CANADA

GRUPPO G

BRASILE

SVIZZERA

SERBIA

CAMERUN

GRUPPO H