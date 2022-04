Il primo dolce scatto di famiglia: Georgina Rodriguez e la figlia sono a casa, i ringraziamenti di Cristiano Ronaldo | FOTO

SportFair

Georgina Rodriguez è tornata a casa! A pochi giorni dal parto e dopo la triste notizia della perdita di uno dei gemellini, la compagna di Cristiano Ronaldo si è riunita alla sua famiglia.

E’ stato CR7 stesso a condividere sui social l’arrivo a casa della modella e della nuova arrivata in famiglia. “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che hai per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo“, ha scritto il calciatore portoghese a corredo di un dolcissimo scatto di famiglia.