La Juventus al fianco di Cristiano Ronaldo: il messaggio di cordoglio dopo la morte del figlio | FOTO

SportFair

Cristiano Ronaldo ha annunciato, attraverso un post pubblicato sui social, la morte del figlio durante il parto della compagna Georgina Rodriguez. “Con profonda tristezza dobbiamo annunciare la il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta. E’ il più grande dolore che ogni genitore può provare. Solo la nascita della nostra piccola bimba ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiuto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy per questo momento molto difficile. Piccolo, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.