Il Liverpool è travolgente: supera il Villarreal 2-0, Klopp fa un passo deciso verso la finale di Champions

Il Liverpool conferma la netta superiorità sul Villarreal e si avvicina alla finale di Champions League. La squadra di Klopp sta disputando una stagione veramente entusiasmante ed è pienamente in lotta anche per la vittoria delle Premier League con il City, in finale di Champions potrebbe ritrovare proprio la squadra di Guardiola che ha avuto la meglio nell’andata del Real Madrid. Il Villarreal ha disputato una partita difensiva e si giocherà tutto al ritorno in Spagna.

Klopp si affida a Diaz, Mane e Salah, mentre gli ospiti rispondono con Lo Celso e Arnaut Danjuma. Il Liverpool prova a mettere le cose in chiaro già nei primi minuti, il possesso di palla a favore dei padroni di casa è netto. La prima occasione è per Mane, alla fine del primo tempo altre occasioni e in particolar modo il palo di Thiago Alcantara. La partita di sblocca nel secondo tempo: prima l’autogol di Estupinan e poi il gol di Mane. I Reds controllano e chiudono l’andata sul 2-0.