Il figlio di Pirlo punzecchia: “molto meglio la Juve dell’anno scorso, o sbaglio?” | FOTO

La Juventus è reduce dalla qualificazione in finale di Coppa Italia, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato anche al ritorno la Fiorentina e nell’ultimo atto dovrà vedersela contro l’Inter. I bianconeri si preparano per la partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, l’obiettivo è quello di blindare il quarto posto per l’accesso alla prossima Champions League. La stagione della Juventus non può essere considerata all’altezza, la squadra è sicuramente competitiva e i risultati in campionato non sono stati entusiasmanti, in più in Champions League è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Villarreal.