Il Derby della Lanterna è blucerchiato: la Sampdoria supera il Genoa con Sabiri e si avvicina alla salvezza

Il derby della Lanterna è della Sampdoria e la squadra di Giampaolo si avvicina moltissimo alla salvezza. Passo falso del Genoa, la situazione per la squadra di Blessin è delicata ma la corsa alla permanenza è ancora aperta considerando anche il passo falso del Cagliari contro il Verona. Nel complesso è stato un successo meritato per i blucerchiati che hanno imposto il gioco già dai primi minuti, il Genoa non è riuscito a cambiare passo e creare problemi agli avversari, solo nel finale una grande occasione.

Giampolo si schiera con Caputo, Candreva e Sabiri, gli ospiti rispondono con Destro, Ekuban e Galdames. Partenza fortissima dei blucerchiati, subito un’occasione con Sensi. Il Genoa risponde con Amiri ma non è pericoloso. Al 25′ la partita si sblocca: cross di Augello e gol di Sabiri. Due colpi di testa del Genoa con Ekuban e Vasquez, ma senza fortuna. Al 45′ ancora Sabiri si rende pericoloso. Nel secondo tempo, al 95′, Criscito sbaglia un calcio di rigore. Finisce 1-0, la Samp sale a 33 punti e il Genoa fermo a 25.