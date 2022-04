L’Atletico pensa solo a difendersi, il City sfonda il muro dopo 69 minuti. Il Liverpool ipoteca la semifinale

SportFair

Serata di Champions League, si sono disputate le prime partite dei quarti di finale. Dopo 69 minuti di assedio il Manchester City ha sfondato il muro dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha pensato solo a difendersi, praticamente non si è fatta quasi mai vedere nella metà campo avversaria. La compagine di Guardiola ha giocato ad una porta, sfiorando il gol in alcune occasioni. I padroni di casa si sono schierati con Silva, Mahrez e Sterling, gli ospiti con Joao Felix e Griezmann. Il Manchester City mette subito in atto una pressione fortissima, ma senza riuscire a concretizzare. I Colchoneros difficilmente riescono ad affacciarsi in zona pericolosa. La partita si sblocca al 69′, pallone perfetto di Foden e De Bruyne non può sbagliare. Finisce 1-0, la qualificazione si deciderà al ritorno ma l’Atletico Madrid dovrà cambiare atteggiamento.

Nell’altra partita colpo grosso del Liverpool sul campo del Benfica. I Reds hanno messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, il gol dei portoghesi ha lasciato accesa una piccola fiammella per la qualificazione. Klopp schiera Salah e Mane, i padroni di casa rispondono con Ramos e Nunez. L’inizio di partita è tutto di marca ospite e il Liverpool trova due gol con Konate e Mane. Nel secondo tempo il gol di Nunez, all’88’ Luis Diaz arrotonda per il definitivo 1-3. Il Liverpool è con più di un piede e mezzo in semifinale.