Il calciatore Oscar Benitez diventa un ‘rettile’: l’argentino si opera per avere la lingua biforcuta come una lucertola | FOTO

Una storia veramente particolare collegata al mondo del calcio. Il protagonista è stato Oscar Junior Benitez, calciatore argentino di ruolo centrocampista. Attualmente è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra, ma la sua ultima ambizione è stata quella di assomigliare ad un rettile. L’ex Boca Juniors ha fatto molto discutere per una scelta personale: il calciatore ha deciso di operarsi alla lingua per averla biforcuta come i rettili. Le immagini sono state pubblicate dall’argentino sul profilo Instagram e in poco tempo hanno fatto il giro del web. Benitez si è fatto dividere la lingua per assomigliare ad una lucertola o un serpente. L’operazione è vietata in alcuni paesi come Stati Uniti e Australia per la sua pericolosità.

Chi è Oscar Benitez

Oscar Benitez è un calciatore argentino, classe 1993. E’ un esterno d’attacco di piede destro, in grado di disimpegnarsi anche nella zona di sinistra o come prima punta. E’ cresciuto nelle giovanili del Lanus, poi l’esordio in prima squadra. E’ stato impiegato con continuità e ha realizzato anche qualche gol. Passa al Benfica, ma non gioca mai. Passa in prestito al Braga ma non viene impiegato molto, poi al Boca Juniors. Nel 2018-2019 viene girato ancora in prestito all’Argentinos Junior, poi l’Atlético San Luis e il Delfin. Attualmente è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Adesso è finito sulle prime pagine dei quotidiani esteri per una vicenda personale che non è passata di certo inosservata.