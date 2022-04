Ibrahimovic riflette sul ritiro al termine della stagione: il Milan valuta 4 nomi per il sostituto

SportFair

La delusione in casa Milan è ancora fortissima, la squadra di Stefano Pioli ha fallito una grossa occasione nella 31esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Bologna, non sono mancate le occasioni da gol ma gli attaccanti non sono riusciti a concretizzare. Il Milan continua a guidare la classifica del campionato di Serie A, ma il Napoli si è portato ad un solo punto, l’Inter a -4 ma con una partita ancora da recuperare proprio contro il Bologna. La squadra di Pioli ha confermato evidenti problemi dal punto di vista realizzativo, Giroud può garantire qualche gol, Brahim Diaz non è un realizzatore e Rebic non sta attraversando un periodo entusiasmante. In più c’è Ibrahimovic.

La situazione Ibrahimovic

La stagione di Ibrahimovic è stata condizionata da qualche infortunio di troppo. Le qualità dello svedese non sono in discussione, ma l’età avanza e sono in corso valutazioni sul futuro. L’obiettivo dell’attaccante è chiaro, quello di vincere di nuovo con la maglia rossonera. Zlatan sta pensando anche al ritiro al termine della stagione, con la possibilità di proseguire il rapporto con il Milan ma con un altro ruolo, ad esempio come ambasciatore del club o con un ruolo nello staff tecnico di Pioli. Nel frattempo il club rossonero inizia a muoversi per il sostituto, l’intenzione è affidarsi ad un calciatore giovane. Il nome il pole è quello di Gianluca Scamacca, la valutazione del Sassuolo è di 50 milioni. Le alternative sono Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool e Jonathan David del Lille con la valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. Infine Alexander Isak della Real Sociedad.