Hope Solo, è arrivato il momento di dire basta! L’ex portiere statunitense si affida ai professionisti per disintossicarsi

SportFair

Hope Solo sta affrontando un momento delicato della sua vita. L’ex portiere della Nazionale femminile statunitense di calcio ha infatti ammesso di aver iniziato una cura per disintossicarsi dall’alcol. A raccontarlo è stata lei stessa attravero i social, con un post in cui ha chiesto di rinviare la cerimonia di ingresso nella Hall of Fame.

“Ho contattato la Hall of Fame e chiesto rispettosamente un rinvio della mia cerimonia di insediamento nella Hall of Fame fino al 2023. In questo momento, le mie energie e la mia concentrazione sono interamente rivolte alla mia salute, guarigione e cura della mia famiglia. Voglio ringraziare il Hall of Fame per il loro supporto e per aver compreso la mia decisione“, ha ammesso Hope Solo.

L’ex calciatrice era stata arrestata qualche settimana fa per aver guidato in stato d’ebbrezza, avendo con sè in auto anche i suoi due bambini. Hope Solo è stata anche accusata di abusi su minori e adeso ha deciso di affidarsi a dei professionisti per uscire fuori da questo momento così buio.