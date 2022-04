Hope Solo nei guai! Arrestata per abuso su minori e guida in stato di ebbrezza

SportFair

Arriva dagli USA una notizia scandalosa: il 31 marzo, Hope Solo, ex portiere della Nazionale femminile di calcio degli USA, è stata arrestata e accusata di abuso su minori, guida in stato di ebbrezza e resistenza all’arresto.

A riportare la notizia è stato il sito TMZ, secondo il quale le autorità deldipartimento di polizia di Winston-Salem, nella Carolina del Nord, hanno dichiarato che l’ex calciatrice, madre di due gemelli di 2 anni nati dalla storia d’amore col marito Jerramy Stevens, aveva entrambi i bambini in auto con sè in quel momento.

Il dipartimento ha anche confermato che Solo “è stato processata e successivamente rilasciata” dal centro di detenzione delle forze dell’ordine della contea di Forsyth. Rich Nichols, un rappresentante dell’avvocato di Solo, ha dichiarato in una nota: “su consiglio di un avvocato, Hope non può parlare di questa situazione, ma vuole che tutti sappiano che i suoi figli sono la sua vita, che è stata rilasciata immediatamente ed è ora a casa con la sua famiglia e che aspetta la sua occasione per difendersi dalle accuse“.

Non è la prima volta che Hope Solo ha problemi con la legge: nel 2014, infatti, fu arrestata e accsusata di due aggressioni, una contro la sorellastra e l’altra contro suo nipote. Dopo essersi dichiarata non colpevole, Solo è stata rilasciata il giorno successivo.

Le accuse sono state archiviate un anno dopo che nessuna delle presunte vittime aveva collaborato. Sebbene le accuse siano state brevemente reintegrate, la città di Kirkland alla fine ha ritirato tutte le accuse di violenza domestica contro Solo nel 2018.

Hope Solo alle Olimpiadi 2008, 2012 e 2016, ma anche ai Mondiali del 2007, 2011 e 2015 è stata considerata il portiere numero 1 del paese. Nel suo palmares spiccano due medaglie d’oro olimpiche e un titolo Mondiale.

Hope Solo ha detto addio al calcio dopo che la Federazione la sospese per 6 mesi nel 2016.