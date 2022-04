Helmut Marko e la frecciatina a Verstappen: una bomba a orologeria pronta ad esplodere”

SportFair

I piloti di Formula 1 sono pronti per un nuovo, importantissimo, appuntamento stagionale. Domenica i campioni delle quattro ruote si sfideranno ad Imola per il Gp dell’Emilia Romagna. Si prospetta un weekend di gara appassionante e avvincente, con una nuova sfida tra Ferrari e Red Bull, nonostante i problemi della scuderia di Milton Keynes in Australia.

Alla vigilia del Gp di imola Helmut Marko ha parlato del campione del mondo in carica, Max Verstappen e del suo modo di gestire i problemi: “è un pilota emotivo e passionale che darà sempre la sua opinione, ma è molto più calmo e riflessivo rispetto al passato, a livello di assetto abbiamo ancora dei problemi con questa vettura e Verstappen non riesce ad essere estremo come in passato. Infatti Perez gli è più vicino come tempi in Qualifica. La sua pazienza, però, non sarà infinita. Se non torniamo presto alla vittoria Max sarà come una bomba a orologeria pronta ad esplodere”, ha affermato il consulente Red Bull ai microfoni di ORF.