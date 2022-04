Hamilton si mette a nudo sui social: “soffro mentalmente ed emotivamente da tempo. A volte è difficile restare positivi”

SportFair

Il 2021 è stato un anno complicato per Lewis Hamilton: il finale di stagione di Abu Dhabi ha davvero deluso il pilota britannico della Mercedes, che dopo la gara che ha incoronato campione del mondo Max Verstappen si è chiuso in un lungo silenzio, per ritrovare se stesso e la voglia di tornare in pista.

Il periodo nero non è finito per Lewis Hamilton, che ha iniziato la stagione 2022 tutta in salita. Nonostante il 3° posto dell’esordio, il team di Brackley è in serie difficoltà e Hamilton non è riuscito a far bene nella seconda gara dell’anno.

A seguito del Gp dell’Arabia Saudita Hamilton ha confessato sui social i suoi problemi legati alla salute mentale: “quest’anno è già stato molto difficile con tante cose che accadono intorno a noi. Certi giorni è difficile rimanere positivi. Soffro mentalmente ed emotivamente da molto tempo, e andare avanti richiede uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a lottare perché possiamo ottenere molto di più“, ha scritto in una storia su Instagram.

“Vi scrivo anche per dirvi che va bene se vi sentite in questo modo. Dovete sapere che non siete soli e che ce la faremo. Un amico mi ha ricordato oggi che ‘sei molto forte, puoi raggiungere qualsiasi cosa se ci metti davvero la mente’. Potete ottenere qualsiasi cosa se date il massimo“, ha concluso Hamilton.