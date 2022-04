Hamilton smentisce le voci su un suo imminente ritiro: “non è nel mio DNA andarmene”

SportFair

La stagione 2022 non è iniziata nel migliore dei modi per Lewis Hamilton, vice campione del mondo di F1. Il britannico della Mercedes ha conquistato un podio, nella gara di esordio e ha poi faticato nelle gare successive.

Ad Imola Hamilton ha chiuso al 13° posto, venendo anche doppiato da Max Verstappen. Un risultato che lascia l’amaro in bocca e che ha spinto tanti uomini del mondo a 4 ruote ad ipotizzare il ritiro del britannico, che potrebbe avvenire anche a stagione in corso.

Ad ipotizzare ciò è stato Jacques Villeneuve, ma Lewis Hamilton ha presto smentito questi rumors: “lavorando al mio capovalorom sarò io a decidere quando sarà finito. Ho visto un paio di commenti di alcune persone che rispettavo, ma i loro commenti sono un mucchio di sciocchezze tutte progettate per ottenere titoli e rendersi rilevanti. Sono impegnato al 100% in questa squadra, solo perché abbiamo attraversato un momento difficile, non è nel mio DNA andarmene. Siamo i campioni del mondo e dovremo farcela sia quest’anno che il prossimo“, ha affermato.