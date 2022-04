Hamilton e Serena Williams nella cordata per comprare il Chelsea, il pilota conferma: “una grande occasione”

SportFair

In casa Chelsea sono giorni decisivi per il futuro del club, sono in corso trattative per la cessione. Dopo l’addio di Roman Abramovich, la situazione è diventata delicata con il concreto rischio di fallimento. Alcune trattative per il passaggio di proprietà non sono andate a buon fine, adesso si sono aperte nuove soluzioni interessanti. Anche Lewis Hamilton e Serena Williams sono in corsa per entrare nel consorzio che vuole rilevare il club.

La conferma è arrivata direttamente dal pilota di Formula 1, in conferenza stampa. “Sono un fan dello sport e il calcio è lo sport più importante al mondo. Il Chelsea è uno dei più importanti. Ho sentito di questa opportunità e ho detto ‘Wow, è una grande opportunità e sto cercando di coglierla’. Io sono tifoso di calcio, da quando sono bambino. Ho giocato fino a quando ero teenager, nelle squadre della scuola. Giocavo all’angolo della strada dove vivevo, ero l’unico bambino di colore ma volevo ambientarmi e questo era uno dei modi. Mia sorella mi dava dei pugni al braccio e mi diceva ‘devi fare il tifo per l’Arsenal’ e io per 5-6 anni sono stato tifoso dell’Arsenal, ma mio zio Terry era tifoso dei Blues e ho visto tante partite con lui”.

Conferme anche su Serena Williams: “ne abbiamo parlato diverse volte, abbiamo un rapporto molto stretto, lei è un’atleta e una donna fenomenale. Lei mi ha chiesto cosa ne pensassi e io le ho detto che volevo esserne coinvolto e anche lei ha deciso di esserla”.