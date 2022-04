Hamilton in trattativa per il Chelsea, Verstappen lo provoca: “ma non è tifoso dell’Arsenal?”

SportFair

Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si sposta fuori dalla pista. Il campionato di Formula 1 continua a regalare spettacolo, le Ferrari sono state protagoniste di un avvio di stagione veramente entusiasmante, la Mercedes è in grossa difficoltà mentre le Red Bull sono competitive.

Hamilton pensa anche a situazioni extra-pista, il pilota è infatti in corsa per far parte del consorzio interessato all’acquisto del Chelsea. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Max Verstappen, l’olandese ha punzecchiato il rivale. Intervistato da Press Association news agency, il campione del mondo in carica ha commentato: “ma non è tifoso dell’Arsenal? Se un tifoso dell’Arsenal va per il Chelsea, è piuttosto interessante… Io sono un fan del PSV Eindhoven e non comprerei mai l’Ajax. E se dovessi acquistare una squadra di calcio, vorrei essere l’intero proprietario e prendere le decisioni da solo, non possedere solo una piccola percentuale. Ma ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, quindi vediamo cosa ne viene fuori”.