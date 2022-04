Jos Verstappen non si nasconde, il papà di Max confessa: “mi è piaciuto vedere Hamilton doppiato”

SportFair

La Red Bull ha ritrovato il sorriso ad Imola, con una speciale doppietta, dopo la delusione dell’Australia. Max Verstappen ha ritrovato la vittoria, resa ancora più speciale dalla ‘soddisfazone’ di doppiare il suo diretto rivale della scorsa stagione, Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull ha spiegato di non aver provato emozioni particolari nel momento in cui ha superato il britannico, ma c’è qualcuno in famiglia che invece ha goduto.

Uno dei principali punti di discussione della gara è stato che Verstappen, che ha portato Hamilton al titolo l’anno scorso nel modo più drammatico, ha doppiato il britannico durante un altro torrido weekend per il sette volte campione.

Papà Jos, infatti, non ha nascosto i suoi sentimenti: “onestamente, mi è piaciuto vedere Max doppiare Hamilton dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Hamilton ha passato davvero un periodo difficile, mentre il suo compagno di squadra George Russell sembrava essere più equilibrato. Non capita spesso di avere l’opportunità di girare su una Mercedes“.