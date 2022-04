Hamilton doppiato ad Imola, Wolff si scusa con Lewis: il team radio post gara | VIDEO

SportFair

Ancora un weekend difficile per la Mercedes. Il Gp di Imola non ha di certo sorriso al team di Brackley e Lewis Hamilton non ha potuto, ancora una volta, lottare con i migliori.

Una gara deludente, col campione britannico addirittura doppiato, al termine della quale la squadra si è scusata con Hamilton. Dopo le tensioni di qualche giorno fa ai box, adesso il clima sembra più sereno in casa Mercedes. Nel team radio post gara, infatti, Toto Wolff si è pubblicamente scusato col suo pilota: “Lewis, ciao. Scusa per quello che hai dovuto guidare oggi. So che questa macchina era inguidabile e questo non è quello che meritiamo di ottenere come risultato. Ripartiremo da qui, ma questa è stata una gara terribile”, ha affermato Toto Wolff.

“Sì, non preoccuparti Toto. Continuiamo a lavorare duro”, ha risposto Hamilton. “Si lo faremo. Verremo fuori da tutto questo“, ha concluso Wolff.