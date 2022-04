Guerra Ucraina-Russia, le coreografie: Putin con il cappio al collo e 176 giocattoli per i bambini morti | FOTO e VIDEO

E’ stata una giornata particolare per il mondo del calcio, in particolar modo si sono registrate alcune coreografie con riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina. Un messaggio fortissimo è arrivato dai tifosi del Legia Varsavia: durante il match contro la capolista Lech Poznan, i sostenitori hanno esposto un enorme striscione con l’immagine di Vladimir Putin con un cappio al collo. Nella foto indossa la maglia dello Spartak Mosca, squadra legata da un gemellaggio proprio con il Lech Poznan. Lo striscione è stato esposto nel primo tempo della sfida che si è conclusa sul risultato di 1-1.

Lo Shakhtar di De Zerbi è tornato in campo nella partita contro l’Olympiacos. E’ stata una gara molto particolare, come confermato direttamente dal profilo Twitter del club ucraino. In memoria dei 176 bambini che sono stati uccisi in Ucraina a seguito della guerra scatenata dalla Russia, 176 giocattoli sono stati collocati in una sezione speciale allo stadio Georgios Karaiskakis durante la partita.

🙏💔 In memory of the 176 children who were killed in Ukraine as a result of the war unleashed by Russia.

🏟 176 toys were placed in a special section at the Georgios Karaiskakis Stadium during the #Shakhtar v Olympiacos charity match.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/I2tSwBdkXL

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022