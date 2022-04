GTWC Europe, le qualifiche a Brands Hatch: Valentino Rossi fuori dalla Top-15, Ulysse de Pauw e Raffaele Marciello in grande forma

SportFair

Ferrari e Mercedes si sono divise la pole a Brands Hatch nelle qualifiche del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. In testa Ulysse de Pauw #53 e Raffaele Marciello #89 che hanno avuto la meglio della concorrenza. In ritardo Valentino Rossi e il compagno Frédéric Vervisch, rispettivamente in 17ma e 11ma piazza nelle rispettive sessioni.

Ulysse de Pauw è stato praticamente perfetto e ha superato Jules Gounon. Terzo Mattia Drudi. Nella Q1 in pista anche Valentino Rossi, il Dottore non è riuscito a qualificarsi nella Top15, partirà in 17esima posizione. L’ex pilota della MotoGP ha manifestato problemi soprattutto nel secondo settore della pista. Nella Q2 il più veloce è stato Raffaele Marciello, pole-position con il tempo di 1.21.370 con soli 73 millesimi di scarto su Patric Niederhauser.