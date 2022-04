GT World Challenge, Valentino Rossi si migliora giro dopo giro: il Dottore 15°, ma il distacco si è ridotto

SportFair

Si sono disputate anche le Pre-Qualifying del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Dopo le prime prove libere, la Mercedes si è confermata al primo posto. Il migliore è stato il francese Jules Gounon, quindicesima la vettura #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller (WRT/Audi) a + 474 millesimi dalla vetta.

La classifica dopo le Fp2 è sempre più corta con due auto in meno di un decimo, più di 25 in un secondo. Al secondo posto Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothors davanti a Christopher Mies/ Patric Niederhauser /Lucas Légeret.

Valentino Rossi si è classificato al quindicesimo posto, accompagnato dal belga Frédéric Vervisch e dall’elvetico Nico Müller. Il Dottore non ha commesso grosse sbavature e ha accorciato il distacco dai compagni, si tratta di un aspetto molto positivo. L’appuntamento è fissato per domenica con qualifiche e per la prima gara dell’anno.

Marciello-Juncadella-Gounon (Mercedes) in 1’40”164

Engel-Schothorst-Stolz (Mercedes) a 0”058

Legert-Niederhauser-Mies (Audi) a 0”074

Puhakka-Winkelhock-Marschall (Audi) a 0”237

Zug-Scholl-Aka (Audi) a 0”237

Martin-Sorensen-Thiim (Aston Martin) a 0”266

Millroy-Iribe-Schandorff (McLaren) a 0”292

Vanthoor-Van der Linde-Weerts (Audi) a 0”302

Klien-Abril-Lind (McLaren) a 0”332

Aitken-Costa-Bortolotti (Lamborghini) a 0”339.