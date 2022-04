GT World Challenge Imola, le FP1: la seconda carriera di Valentino Rossi, sesto posto per l’Audi del Dottore | VIDEO

SportFair

E’ iniziata ufficialmente la carriera da pilota di auto di Valentino Rossi. Il Dottore si è ritirato dalla MotoGP, è stata una decisione difficile ma inevitabile considerando gli ultimi risultati deludenti. Il 43enne si è tuffato con grande entusiasmo nella nuova esperienza e i risultati sono stati subito interessanti. Si sono concluse le Fp1 del primo appuntamento della stagione a Imola.

Sesto posto per l’auto #46 di Valentino Rossi. Il giro veloce per l’auto del ‘Dottore’ è stato messo a segno dal belga Frédéric Vervisch. In avvio giro veloce per l’Aston Martin del francese Nouet, poi subito una bandiera rossa per il testacoda di Valdemar Eriksen. Giro veloce di Frédéric Vervisch, in testa si colloca Marciello. Sesto posto per l’auto #46 di Valentino Rossi.

Le prove si sono concluse con Raffaele Marciello in testa che si è classificato primo con il tempo 1’40″298 davanti all’Aston Martin #95 di Marco Sorensen/Nicki Thiim/Maxime Mart. Nel pomeriggio la seconda sessione di prove libere.

Valentino Rossi ha fatto registrare un primo giro in 1’43”8 contro l’1’40”2 del miglior tempo in quel momento. Il Dottore non si è preso rischi, girando meno di 2” più lento dei suoi compagni di squadra, poi il passaggio dell’Audi nelle mani di Frédéric Vervisch. Nel finale della sessione è tornato al volante Nico Müller.

La classifica

1. Marciello-Juncadella-Gounon (Mercedes) in 1’40”298

2. Martin-Sorensen-Thiim (Aston Martin) a 0”127

3. Engel-Schothorst-Stolz (Mercedes) a 0”134

4. Legert-Niederhauser-Mies (Audi) a 0”147

5. Vanthoor-Van der Linde-Weerts (Audi) a 0”186

6. Vervisch-Muller-Rossi (Audi) a 0”288

7. Verhagen-Hesse-Harper (Bmw) a 0”306

8. Zug-Scholl-Aka (Audi) a 0”325

9. Haase-Drudi-Ghiotto (Audi) a 0”376

10. Klien-Abril-Lind (McLaren) a 0”385.