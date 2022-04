Aleix Espargaro in pole con l’Aprilia, Bagnaia lontano: la griglia di partenza del Gp d’Argentina

SportFair

Impresa storica dell’Aprilia, che conquista la sua prima pole position dopo ben 21 anni con un eccezionale Aleix Espargaro. Lo spagnolo domani partirà dalla prima casella in griglia, seguito da Jorge Martin e da Luca Marini.

Sabato nero per Pecco Bagnaia, che non riesce ancora a trovare il feeling con la sua Ducati e non è riuscito a superare la Q1, e domani partirà solo dal 14° posto.

La griglia di partenza del Gp d’Argentina

1ª fila: 1. Espargaro A., 2. Martin, 3. Marini

2ª fila: 4. Espargaro P., 5. Vinales, 6. Quartararo

3ª fila: 7. Rins, 8. Mir, 9. Zarco

4ª fila: 10. Nakagami, 11. Miller, 12. Binder

5ª fila: 13. Bastianini, 14. Bagnaia, 15. Morbidelli

6ª fila: 16. Oliveira, 17. Bezzecchi, 18. Dovizioso

7ª fila: 19. Marquez A., 20. Di Giannantonio, 21. Fernandez

8ª fila: 22. Gardner, 23. Binder, 24. Bradl