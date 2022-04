Grande Italia all’Amstel Gold Race femminile: trionfo di Marta Cavalli, è la prima storica vittoria azzurra

SportFair

Grandissimo risultato per l’Italia all’Amstel Gold Race femminile. La 24enne Marta Cavalli ha vinto la classica olandese con un attacco a 1700 metri dall’arrivo, dopo lo scollinamento del Cauberg. L’italiana è riuscita a resistere all’inseguimento di Van Vleuten e Vollering. Sul podio anche l’olandese Vollering e la tedesca Lippert, con l’altra olandese Van Vleuten al quarto posto. Nella Top 10 si sono classificate altre due italiane: Elisa Balsamo ottava, decima Sofia Bertizzolo. Oltre ad essere la prima vittoria all’Amstel Gold Race femminile per i colori italiani, si tratta anche del primo podio.

“Sono senza parole, senza dubbio è il successo più importante della mia carriera. In ricognizione avevamo studiato bene il percorso e sapevo che quello era il punto giusto per provarci. ‘O tutto, o niente’, è anche il motto della nostra squadra e si è dimostrato vincente. Temevo il freddo? Sì, perché in questa corsa lo avevo subito in passato e ho preferito coprirmi bene. Sono felicissima”, ha detto Marta Cavalli.