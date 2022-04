Il Gp di Spagna nella storia: la MotoGP per la prima volta live e gratis su Twitch

SportFair

Il Gran Premio di Spagna di MotoGp del prossimo weekend promette di essere uno dei round più seguiti degli ultimi tempi. È prevista una grande partecipazione all’iconico Circuito de Jerez – Angel Nieto poiché i fan tornano per la prima volta dal 2019, e per gli spagnoli che non potranno essere presenti fisicamente arriva un regalo davvero speciale: per la prima volta in assoluto la MotoGP sarà live e gratis su Twitch, tramite il canale dello streamer The Grefg, come annunciato oggi dalla MotoGP stessa.

Grefg è un personaggio noto sul web in Spagna: ha oltre 20 milioni di follower sui social media ed è stato lui stesso a comunicare questa sorpresa ai fan.

“Sono lieto di annunciare che il prossimo Gran Premio di Spagna MotoGP sarà disponibile GRATUITAMENTE sul mio canale Twitch grazie a DAZN e Red Bull! È la prima volta nella storia che viene fatto qualcosa del genere“, ha spiegato, annunciando anche che mostrerà le gare MotoGP, Moto2 e Moto3™.

Maggiori dettagli sulla copertura speciale del Grefg del Gran Premio di Spagna, che prenderà il via il 1 maggio dalle 10:30 CET, saranno rivelati nei prossimi giorni. Ricordiamo che le gare si terranno alle 11:00, 12:20 e 14:00 CET, con il MotoGP che si conferma l’evento principale dopo le gare Moto3 e Moto2.