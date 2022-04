GP delle Americhe: è Vinales il più veloce del Warm Up, Bastianini subito dietro

SportFair

Dopo la gara di Formula 1 con la super vittoria di Leclerc, è arrivato il momento anche dello spettacolo della MotoGP. Si corre il gran premio delle Americhe. Le prove libere hanno fornito molte indicazioni, in particolar modo le Ducati sono state velocissime e si sono collocate nelle prime posizioni.

E’ andato in scena anche il Warm Up, ultimo appuntamento prima della gara. Al primo posto si è classificato Vinales, poi Bastianini, Nakagami e Bagnaia. Ottavo Marc Marquez e decimo Quartararo. Adesso grande attesa per la gara.