Pessime notizie dall’Italia del ciclismo: Giulio Ciccone costretto a fermarmi per problemi di salute

Proprio mentre Sonny Colbrelli lascia l’ospedale dopo l’operazione per l’installazione del defibrillatore sottocutaneo, un suo collega connazionale annuncia uno stop forzato.

Stiamo parlando di Giulio Ciccone, che sui social ha spiegato di doversi fermare per problemi di salute e, quindi, di essere costretto a saltare il ritiro in altura in Sierra Nevada, tappa di preparazione per il Giro d’Italia.

A fermare Ciccone sono febbre e bronchite, come da lui spiegato su Instagram: “oggi sarei dovuto partire per Sierra Nevada ma, causa bronchite e febbre, questo è 🤒 Un ostacolo verso il #Giro che proprio non volevo. Non resta che aspettare e sperare di stare presto meglio 🤞“, ha scritto il corridore italiano a corredo di una foto che lo ritrae sul divano in compagnia del suo cane.