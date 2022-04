Giro delle Fiandre, vince uno stellare Van der Poel: battuto Pogacar in un duello epico

SportFair

Spettacolo al giro delle Fiandre di ciclismo. Mathieu Van der Poel si è confermato stellare e ha vinto al termine di una splendida battaglia con Tadej Pogacar. Il ciclista della Alpecin-Fenix si è preso la classica in volata: è la seconda volta dopo quella del 2020. Sul podio si è classificato l’altro olandese Van Baarle e il francese Madouas.

Già le prime fasi hanno regalato spettacolo, sugli ultimi strappi si è scatenato in particolar modo Pogacar che ha tentato lo scatto. Un incredibile Van der Poel si è però difeso con le unghie e con i denti, tutti gli altri sono stati costretti ad arrendersi. Nella volata ristretta la coppia si è fermata nel rettilineo facendo rientrare gli inseguitori van Baarle e Madouas, secondo e terzo al traguardo. Pogacar non è stato in grado di rispondere, Van der Poel era in giornata di grazia.