La ripartenza dopo la safety car ed il dominio in pista, la gioia di Leclerc in Australia: “la macchina era una bestia!”

Charles Leclerc ha ritrovato la vittoria! Dopo il secondo posto in Arabia Saudita alle spalle di Verstappen, il monegasco è salito oggi, in Australia, nuovamente sul gradino più alto del podio dopo una gara pazzesca, da lui dominata.

“Questa è stata la prima volta in cui siamo riusciti a vincere controllando tutto, ma che macchina che abbiamo avuto oggi, era una bestia! Abbiamo fatto un bel lavoro nel corso dell’intero weekend, ma senza una vettura così questo successo non sarebbe stato possibile“, ha affermato Leclerc a fine gara.

“Il passo gara è stato davvero solido, le gomme hanno retto alla grande dal primo all’ultimo giro. Sono davvero felice. In occasione della seconda ripartenza dopo la safety car ho accusato un enorme sottosterzo all’ultima curva ed ho pensato che sarebbe stato difficile mantenere la prima posizione. Poi sono riuscito a restare in testa e dopo qualche curva ho recuperato aderenza e passo“, ha aggiunto il monegasco.

“Chiaramente siamo soltanto alla terza gara della stagione ed è ancora prematuro pensare al campionato, ma se devo essere sincero abbiamo una monoposto fortissima e molto affidabile. Siamo sempre stati nelle posizioni di vertice e speriamo di continuare così. Se ci riusciremo avremo delle possibilità di vincere il campionato e questo mi fa sorridere dopo due anni difficili sia per me che per il team“, ha concluso Leclerc.