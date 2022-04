Un viaggio di 3000 km per dare alla luce il figlio Samuel: la storia della giocatrice di badminton ucraina Kristina Sotomayor Dzhanhobekova e della sua fuga in gravidanza

SportFair

Tante sono le storie di sport che arrivano dall’Ucraina in questo periodo difficile per la popolazione ucraina, che lotta ogni giorno per sopravvivere alla guerra con la Russia. In queste settimane di guerra abbiamo raccontato di tanti sportivi morti in guerra, ma anche di tante sportive che sono riuscite a scappare.

Tra queste c’è anche Kristina Sotomayor Dzhanhobekova, giocatrice di badminton del CB Oviedo, Mvp della Coppa Iberdrola 2020, che si trovava proprio in Ucraina quando è iniziata l’invasione russa.

Sotomayor, al momento dell’attacco russo era in dolce attesa e, anche per questo motivo, ha deciso di lasciare la sua città natale, Leopolis, per intraprendere un viaggio col marito e la madre di quasi 3000 chilometri in macchina, verso Aviles, per partorire il figlio Samuel.

“Il 24 febbraio ero a casa e mi sono svegliato verso le 7, ho guardato il mio cellulare e in un gruppo che ho con colleghi ucraini ho visto che una donna diceva ‘Non preoccuparti, andrà tutto bene, no’ non ti preoccupare”. Non sapevo cosa non dicevo nemmeno cosa fosse successo. Poi ho scoperto che avevano bombardato aree al confine con la Russia e che si sentivano sirene ovunque. È una situazione molto spiacevole, non ho mai pensavo di sentire una tale sirena. Io e mio marito vivevamo lì e stavamo pensando di tornare in Spagna e poi ho chiuso i conti e abbiamo deciso di tornare“, ha raccontato Sotomayor alla Federazione spagnola di badminton.

“Mio marito è spagnolo, abbiamo avuto il sostegno dell’ambasciata spagnola e abbiamo ricevuto molto aiuto. Hanno anche organizzato una raccolta fondi per ricominciare la nostra vita qui. Molte persone hanno partecipato e non posso esprimere quanto sono grato a tutti coloro che hanno messo il loro granello di sabbia. Non mi aspettavo tanto affetto e quello che hanno fatto è stato incredibile“, ha aggiunto l’atleta.

“Non credo che mio figlio sarà un impedimento per continuare a gareggiare, ma ci saranno alcune cose che non potrò fare come prima, soprattutto viaggiare se non posso portare il mio bambino con me . I tornei a volte significano essere a 4 o 5 giorni di distanza e, ora che è piccolo, non voglio che sia così lontano da me. Anche così, spero di aiutare il mio club e che il mio bambino non sarà la causa della fine della mia tappa sportiva“, ha concluso.