Il futuro di Conte, l’allenatore perde le staffe: “fake news per creare problemi” | VIDEO

Il Tottenham è concentrato sul finale di stagione, l’obiettivo del club inglese è quello di conquistare la qualificazione in Champions League. Continuano a circolare voci sul futuro del club, in particolar modo su un possibile addio dell’allenatore Antonio Conte. L’ex Inter non ha gradito le ultime voci sul suo futuro e, in conferenza stampa, ha messo le cose in chiaro.

“Ovviamente è buono che un club apprezzi il mio lavoro, ma questa è un’altra cosa. Detto questo non mi piace quando le persone inventano notizie solo per parlare, per creare problemi. Non è giusto, non è corretto per me, per il club, per i giocatori che sono concentrati in queste cinque partite per tentare di ottenere un fantastico risultato per noi. Ripeto, questa situazione mi fa sorridere ma penso che la gente debba avere rispetto per tutti, senza creare fake news”.