Che svista! Il Bayern Monaco piega il Friburgo, ma rischia grosso per aver giocato in… 12!

Davvero incredibile quanto accaduto nella sfida tra Friburgo e Bayern Monaco di Bundesliga. I bavaresi hanno trionfato 4-2, ma rischiano di perdere la partita a tavolino per una svista clamorosa.

Il Bayern Monaco, infatti, ha giocato per 17 secondi con 12 giocatori in campo. Come è potuto succedere? Il tecnico del Bayern, tra l’84’ e l’85’ ha disposto un doppio cambio: Sabitzer per Tolisso e Sule per Coman. Quest’ultimo, però, il campo da gioco non lo ha abbandonato perchè sulla tavola luminosa, anzichè il suo numero attuale, l’11, è apparso il suo vecchio numero, ovvero il 29. Per questo motivo Coman non si è reso conto di dover uscire ed è rimasto in campo.

Ad accorgersi dell’errore è stato Schlotterbeck, difensore del Friburgo, che dopo essersi reso conto che al posto si Sule non è uscito nessuno dei suoi avversari ha contato i giocatori in campo, avvisando subito l’arbitro: “ho notato che Süle è entrato in campo ma nessuno è uscito, dunque ho subito contato i giocatori del Bayern Monaco e poi ho avvisato l’arbitro. Penso che se non avessi segnalato la cosa, Dingert non si sarebbe mai accorto della situazione“.

Christian Dingert, arbitro del match, ha interrotto immediatamente la partita, che si è fermata per circa 6 minuti, recuperati con gli extra. Il Friburgo potrebbe fare ricorso ottenendo una vittoria a tavolino o la ripetizione della partita.