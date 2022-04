Formula 1, duello fantastico Verstappen-Leclerc: l’olandese vince la Sprint Race e partirà in pole a Imola

SportFair

Che spettacolo a Imola! Grandissime emozioni in Formula 1, la stagione è sempre più scoppiettante. E’ già altissima l’attesa in vista della gara di domenica, nel frattempo si è conclusa la Sprint Race. La Ferrari si conferma fortissima, in particolar modo Leclerc è in grandissimo spolvero e ottima la rimonta di Sainz. Ottimo anche Verstappen.

La partenza della Sprint Race è decisiva, scatto da campione di Leclerc che sorpassa Verstappan. Brutto incidente di Zhou, entra subito la safety car. Il grande protagonista è stato Sainz, autore di una buona rimonta, il ferrarista ha sorpassato Alonso, Magnussen, Ricciardo e Norrs. Nel finale Verstappen si avvicina a Leclerc. Sainz sorpassa Norris e conquista la quarta posizione. Russell 11esimo e Hamilton 14esimo. Verstappen supera Leclerc e partirà in pole.

1ª fila: VERSTAPPEN-LECLERC

2ª fila: PEREZ-SAINZ

3ª fila: NORRIS-RICCIADO

4ª fila: BOTTAS-MAGNUSSEN

5ª fila: ALONSO-SCHUMACHER