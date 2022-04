Formula 1, Sergio Perez sotto investigazione: il pilota Red Bull rischia la penalità

SportFair

E’ già altissima l’attesa in vista del gran premio d’Australia, nuovo appuntamento del gran premio d’Australia. Leclerc ha conquistato la pole position, grandissimo giro finale del ferrarista che ha beffato il campione del mondo Max Verstappen, secondo in griglia. Terzo Sergio Perez. Sorpresa Norris al quarto posto, poi le due Mercedes di Hamilton e Russell, ancora in difficoltà. Settimo Ricciardo, ottavo Ocon e nono Sainz.

La terza posizione di Sergio Perez è a rischio, il pilota della Red Bull è infatti sotto investigazione. Il motivo? Nelle Q2 non avrebbe rispettato il regime di bandiere gialle nel T3.