Formula 1, la partenza della Sprint Race: Leclerc sorpassa Verstappen | VIDEO

Nuovo appuntamento del campionato di Formula 1, si corre a Imola. E’ arrivato il turno della Sprint Race, grande spettacolo già in avvio e in attesa della gara di domenica. Leclerc si conferma in grandissima forma, la Ferrari è sempre più una candidata alla vittoria finale.

Max Verstappen in pole position, ma la partenza di Leclerc è da grande campione. Avvio super del ferrarista che ha conquistato la prima posizione, errore in partenza dell’olandese. Poi l’incidente di Zhou, entra la safety car.