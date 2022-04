Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Australia: una Ferrari in pole, in ritardo Sainz

SportFair

Leclerc partirà in pole position nel gran premio d’Australia, nuovo appuntamento del gran premio di Formula 1. Continua l’ottimo momento della Ferrari, sempre più una candidata alla vittoria del titolo. Al secondo posto Max Verstappen, vincitore dell’ultimo gran premio. Al terzo posto l’altra Red Bull di Sergio Perez. Leclerc dovrà difendersi in partenza da due avversari insidiosi.

Sorpresa Norris al quarto posto, poi le due Mercedes di Hamilton e Russell, ancora in difficoltà. Settimo Ricciardo, ottavo Ocon e nono Sainz. Il secondo ferrarista è stato anche sfortunato, il suo giro migliore non è stato conteggiato per la bandiera rossa dopo l’incidente di Fernando Alonso.

Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Australia

1 – LECLERC

2 – VERSTAPPEN

3 – PEREZ

4 – NORRIS

5 – HAMILTON

6 – RUSSELL

7 – RICCIARDO

8 – OCON

9 – SAINZ

10 – ALONSO