Formula 1, la classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Race a Imola: Sainz recupera una posizione

Cambia anche la classifica piloti dopo la Sprint Race di Formula 1. Grandissimo spettacolo a Imola, il vincitore è stato Verstappen che ha avuto la meglio nel finale di Leclerc. Ottima prestazione del ferrarista che, però, non è riuscito a mantenere la prima posizione. In terza posizione Perez, poi Sainz che si è messo in mostra con una grande rimonta. In grossa difficoltà le Mercedes.

Verstappen ha recuperato un punto su Leclerc, ma lo scatto più importante è stato di Sainz che ha superato Russell e conquistato la seconda posizione nella classifica generale. Nella graduatoria dei costruttori, la Rossa ancora in netto vantaggio.

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 C. Leclerc Ferrari 78

2 C. Sainz Ferrari 38

3 G. Russell Mercedes 37

4 S. Perez Red Bull 36

5 M. Verstappen Red Bull 33

6 L. Hamilton Mercedes 28

7 E. Ocon Alpine 20

8 L. Norris McLaren 20

9 V. Bottas Alfa Romeo 14

10 K. Magnussen Haas 13

11 D. Ricciardo McLaren 11

12 P. Gasly AlphaTauri 6

13 Y. Tsunoda AlphaTauri 4

14 F. Alonso Alpine 2

15 G. Zhou Alfa Romeo 1

16 A. Albon Williams 1

17 S. Vettel Aston Martin 0

18 L. Stroll Aston Martin 0

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Ferrari 116

2 Red Bull 69

3 Mercedes 65

4 McLaren 31

5 Alpine 22

6 Alfa Romeo 15

7 Haas 13

8 AlphaTauri 10

9 Williams 1

10 Aston Martin 0