Formula 1, la classifica piloti e costruttori dopo Imola: Leclerc sempre in testa

Brutto gran premio per la Ferrari a Imola, la Rossa ha perso punti preziosi per la classifica generale. Sainz si è ritirato in avvio, mentre Leclerc ha sbagliato nel finale e ha chiuso al sesto posto. Successo del campione del mondo in carica, Max Verstappen che ha conquistato meritatamente la vittoria. Al secondo posto Perez per la doppietta Red Bull. Al terzo posto la sorprendente McLaren di Norris. Al quarto posto un ottimo Russell con la Mercedes, mentre continua il periodo disastroso di Hamilton. Nella classifica generale Leclerc continua a mantenere la prima posizione, in quella costruttori la Red Bull accorcia sulla Ferrari.

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 C. Leclerc Ferrari 86

2 M. Verstappen Red Bull 59

3 S. Perez Red Bull 54

4 G. Russell Mercedes 49

5 C. Sainz Ferrari 38

6 L. Norris McLaren 35

7 L. Hamilton Mercedes 28

8 V. Bottas Alfa Romeo 24

9 E. Ocon Alpine 20

10 K. Magnussen Haas 15

11 D. Ricciardo McLaren 11

12 Y. Tsunoda AlphaTauri 10

13 P. Gasly AlphaTauri 6

14 S. Vettel Aston Martin 4

15 F. Alonso Alpine 2

16 G. Zhou Alfa Romeo 1

17 A. Albon Williams 1

18 L. Stroll Aston Martin 1

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Ferrari 124

2 Red Bull 113

3 Mercedes 77

4 McLaren 46

5 Alfa Romeo 25

6 Alpine 22

7 AlphaTauri 16

8 Haas 15

9 Aston Martin 5

10 Williams 1