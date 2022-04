Formula 1 Imola: Verstappen beffa Leclerc e conquista la pole della Sprint Race, Sainz a muro e tracollo Mercedes

SportFair

Venerdì inedito per la Formula 1, si sono concluse le qualifiche del gran premio in Emilia Romagna. E’ stata definita la griglia di partenza della Sprint Race, in programma nella giornata di sabato. Poi domenica la gara con la griglia da definire il relazione ai risultati della Sprint Race. L’inizio di stagione è stato entusiasmante, la Ferrari è super competitiva e Leclerc guida la classifica generale, in grande difficoltà le Mercedes mentre le Red Bull sono competitive anche per il titolo.

Nelle Q1 subito le bandiere rosse: fuoco nel retrotreno della Williams di Alexander Albon. Poi si torna in pista, sono stati eliminati Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon, Albon. Grande fatica per le Mercedes: Hamilton 15°, Russell 12°. Nel Q2 le condizioni della pista sono difficili per la pioggia, Sainz sbaglia e va a finire a muro, un’altra bandiera rossa. I piloti non possono migliorarsi e si registrano le eliminazioni di Russell, Hamilton e Schumacher.

Grande incertezza nelle Q3. Subito a muro Magnussen e un’altra bandiera rossa. Bottas contro le barriera e bandiera rossa. Verstappen fa il giro veloce. I piloti non riescono a migliorarsi e incidente di Norris. L’olandese in pole e Leclerc secondo.

1- VERSTAPPEN

2- LECLERC

3- NORRIS

4- MAGNUSSEN

5- ALONSO

6- RICCIARDO

7- PEREZ

8- BOTTAS

9- VETTEL

10- SAINZ