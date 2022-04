Formula 1, Leclerc: “non mi aspettavo il graining alle gomme”, Sainz soddisfatto e Hamilton rassegnato

SportFair

La Sprint Race a Imola si è conclusa con la vittoria di Max Verstappen, l’olandese ha beffato Leclerc nei giri finali. In terza posizione Perez, quarto Sainz che è stato protagonista di una grandissima rimonta. In vista della gara di domenica hanno parlato i protagonisti.

Sainz: “oggi penso che non potessi fare di più. Da decimo a quarto credo che fosse il massimo. Un traguardo importante anche in vista di domani. Sono arrivato dove volevo portarmi e so che in gara tutto potrà succedere, mi tengo stretto questa bella rimonta. Non mi aspettavo di poter realizzare una serie di sorpassi simili, mi sono venuti più facili del previsto. Sarà importante partire dalla seconda fila per un 2 contro 2 contro la Red Bull. Loro oggi hanno messo in mostra un degrado gomme minore rispetto a noi”.

Leclerc: “chiudo comunque con la prima fila di domani ed è un aspetto importante. Oggi abbiamo faticato a livello di gomme e non ce lo aspettavamo, dovremo capire cos’è successo. Ad ogni modo il passo era buono fino a quel momento, quando abbiamo riscontrato un po’ di graining sull’anteriore sinistra. Per quel motivo abbiamo perso una posizione, peccato. Domani è un altro giorno e sappiamo che ci sarà da lottare duramente”.

Hamilton: “domani sarà sicuramente una gara complicata. Tutto l’anno per noi sarà difficile, però quello che non ci distrugge ci renderà più forti. Vediamo la luce in fondo al tunnel? Attualmente non c’è nessuna luce, però stiamo lavorando in quella direzione”.

Verstappen: “la partenza non è andata molto bene. Non so cosa sia successo, ma ho avuto troppo pattinamento. Ci è voluto del tempo per mettere pressione a Charles, ma alla fine credo che abbiamo gestito meglio le gomme e sono riuscito ad entrare nella zona DRS. Poi abbiamo fatto una bella lotta alla curva 2 e sono riuscito a passarlo”.