Fognini vince il derby tutto italiano contro Cecchinato a Belgrado. Ok Musetti a Barcellona, ko Moroni

SportFair

Giornata positiva per l’Italia del tennis. Nel torneo di Barcellona vittoria per Musetti, il numero 66 ha vinto contro Baez con il risultato di 2-0. L’argentino nel complesso ha disputato una buona partita, ma ha commesso qualche errore di troppo nel finale. L’italiano ha chiuso i giochi con un doppio 7-5 e ha conquistato i sedicesimi contro Daniel Evans. Niente da fare invece per Gian Marco Moroni. Come da pronostico l’italiano ha perso contro lo spagnolo Munar con il punteggio di 2-0 (6-2, 6-4).

In corso anche il torneo di Belgrado, è andato in scena un derby tutto italiano: di fronte Fognini contro Cecchinato. La gara si è decisa al terzo set. Inizio molto positivo per Cecchinato che ha chiuso il primo set in vantaggio grazie al 7-5 del tie-break. Poi sale in cattedra Fognini che ribalta il risultato con un doppio 6-2. Agli ottavi affronterà lo sloveno Aljaz Bedene.