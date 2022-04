Fognini eliminato in semifinale a Belgrado: Rublev vince senza problemi

SportFair

Si è interrotto il sogno di Fabio Fognini di conquistare la finale del torneo di Belgrado, l’italiano è stato sconfitto da Rublev. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa in poco più di un’ora.

Un doppio 6-2 nettissimo che conferma la superiorità del tennista russo, i favori del pronostico sono stati rispettati. Nel primo set Fognini si trova subito sotto sul punteggio di 1-4 e recuperare è praticamente impossibile. Nel secondo set una piccola reazione dell’italiano che si porta sul 2-2, poi il russo scappa e chiude la partita senza problemi. Nel complesso il torneo di Belgrado è stato positivo per Fognini.