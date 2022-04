Fognini ai quarti di finale a Belgrado: Bedene ko in due set

SportFair

Fabio Fognini sorride al Serbia Open. Il tennista ligure ha superato Bedene nella sfida di oggi valida per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta di Belgrado. Fognini, numero 62 del ranking ATP, ha trionfato dopo un’ora e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3 e adesso attende di sapere chi tra Otte e Karatsev sarà il suo avversario.