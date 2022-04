Scene di follia in Foggia-Catanzaro: invasione di campo e schiaffi ai calciatori | VIDEO

SportFair

Momenti di follia durante il posticipo del Girone C del campionato di Serie C tra Foggia e Catanzaro. Per la cronaca il risultato è stato di 2-6, ma la sfida ha fatto molto discutere per un clamoroso episodio che si è verificato durante il match. Vantaggio dei padroni di casa con un gol realizzato da Curcio, poi gli ospiti ribaltano tutto con Iemmello e Biasci. Al 26′ Foggia in 10 per l’espulsione di Sciacca. Il Catanzaro dilaga con Vandeputte, ancora Iemmello e Biasci, poi Gatti. Infine il 2-6 di Garofalo.

Sul risultato di 1-5 la partita è stata sospesa a causa di un’invasione di campo. Un tifoso del Foggia è entrato in campo per schiaffeggiare Pietro Iemmello, ex della partita. Gli animi si sono scaldati quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore a favore degli ospiti, è scoppiato il parapiglia e la partita è stata sospesa. Iemmello è stato sostituito ma, una volta in panchina, altri tifosi hanno provato ad avvicinarsi col tentativo di picchiarlo. Una pagina bruttissima di calcio.