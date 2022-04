No a piercing, gioielli e tessuti sintetici in F1: la FIA controllerà anche le… mutande dei piloti

Nuove e rigide regole arrivano in F1 per i piloti. La FIA, infatti, ha deciso che Lewis Hamilton e compagni devono seguire una sorta di dress code.

Un ‘richiamo’ che ha fatto sorridere i piloti, che hanno scherzato così: “se vogliono controllarmi tutto, ma proprio tutto. Facciano pure. Non ho niente da nascondere qui sotto. Proprio nulla“, ha affermato Gasly.

Non solo abbigliamento: ai piloti, infatti, è stato ricordato anche che non è possibile indossare gioielli e piercing. “Ho alcuni piercing che proprio non posso togliere e che non molte persone conoscono… no, scherzo scherzo“, ha così scherzato Lewis Hamilton sulla vicenda.