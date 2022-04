Fallaccio di Felipe, espulso: rissa in campo a Madrid ed in semifinale di Champions League ci vanno Liverpool e City | VIDEO

SportFair

Sono terminati questa sera i quarti di finale di Champions League. Nonostante i due pareggi non è stata di certo una serata noiosa. A Madrid è terminata 0-0 tra Atletico e Manchester City, con un finale di fuoco. Felipe, infatti, colpevole di un’entrataccia su Foden, colpito volontariamente dopo un primo intervento sulla palla, è stato espulso dall’arbitro e ha innescato un’incredibile rissa in campo. Animi accesissimi, dunque, con componenti delle due panchine che sono scesi in campo dando vita ad una brutta lite. Il match è terminato solo al 90’+ 13.

Storia diversa a Liverpool, dove i Red festeggiano nonostante il pareggio per 3-3: la vittoria nella partita di andata permette ai padroni di casa di volare in semifinale di Champions League. Il Liverpool sfiderà il Villareal, mentre il City se la vedrà col Real Madrid.