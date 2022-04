Esordio amaro per Camila Giorgi a Madrid: la rimonta non riesce all’azzurra, Pegula trionfa in 3 set

SportFair

Debutto amaro per Camila Giorgi al torneo WTA di Madrid. La tennista azzurra, dopo un inizio in salita nella sfida di oggi contro la statunitense Pegula, sembrava aver trovato la chiave per ribaltare il match, prendendo la situazione in pugno.

Dopo aver perso il primo set, la tennista italiana, numero 31 al mondo, ha iniziato la sua rimonta, che non è andata però a buon fine: Giorgi ha pareggiato i conti prendendosi in scioltezza il secondo set, ma al terzo non è riuscita a portarsi a casa la vittoria.

Giorgi, al terzo set, stava vincendo 5-2, ma Pegula è riuscita a ribaltare il risultando, aggiudicandosi il set per 7-5. Il match è terminato dopo due ore e 39 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 2-6, 7-5.