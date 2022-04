Eleganti e dinamiche: presentate le nuove divise delle Nazionali di volley

SportFair

Erreà Sport presenta le nuove divise create per la Federazione Italiana di pallavolo, il frutto della prestigiosa partnership tecnica che lega le due realtà dal 2017. Classiche nelle tonalità che ripercorrono la tradizione dell’azzurro “Italia” per la prima divisa, del colore bianco per la seconda e del blu per la terza, le nuove maglie pensate per la Nazionale di volley alternano alla costante attenzione ad ogni piccolo dettaglio la raffinatezza della grafica.

Protagonista la grafica geometrica in stampa transfer tono su tono con un originale motivo astratto a righe che dona eleganza e dinamicità al capo. Le divise sono impreziosite con finiture blu evidenti all’interno del collo rivisitato per l’occasione con un particolare taglio a V, così come nel bordo manica e lungo i fianchi, nel quale spicca una sottile linea dorata, chiaro omaggio alle recenti vittorie della Nazionale maschile e femminile. Completano l’uniforme l’inserimento di una banda orizzontale blu sulla quale è inserito il logo del main sponsor e la bandiera tricolore posta a lato del cuore e nella parte posteriore del collo.

Anche in quest’occasione non è venuta meno la ricerca del tessuto più performante. Altamente evolute, le tre divise hanno una vestibilità semi aderente data dal tessuto tecnico Premier, ideale per mondo della pallavolo e realizzato con pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo oltre grande morbidezza, segnando e sagomando le forme senza creare alcuna costrizione nei movimenti. Caratterizzato per particolare leggerezza, il tessuto si distingue inoltre per l’eccezionale resistenza alle abrasioni, le trazioni in gara e all’usura.

Le nuove casacche, come tutti i capi Erreà hanno la Certificazione Oeko-Tex Standard 100, un attestato che pone limiti estremamente rigorosi in tema di sostanza nocive per la salute.



Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport Spa, ha così commentato: “Sono molto fiero del rapporto che ci lega da anni alla Federazione italiana Volley. Per noi è un grande onore vestire la Nazionale: si tratta di un traguardo di grande prestigio, una sfida professionale in cui vogliamo mettere costantemente i frutti di un lungo lavoro e quindi tutta l’esperienza acquisita nel tempo in questo settore”.

Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo: “Quella che stiamo per vivere sarà la sesta stagione assieme agli amici di Erreà; un rapporto duraturo che regala reciproche soddisfazioni e che si basa sulla condivisione di valori comuni. Questo per noi sarà un 2022 con importanti impegni sportivi come i Campionati del Mondo delle due Nazionali Maggiori. Naturalmente siamo molto grati a Erreà per la sua continua ricerca di materiali in grado di fornire sempre il massimo comfort ai nostri atleti mettendoli costantemente nelle migliori condizioni possibili”.